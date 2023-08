I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 6 agosto 2023: il mercato e l’ultima amichevole col Reims

Tuttosport

-Per adesso è il Toro dei no

Respinte tutte le offerte per Schuurs, Buongiorno, Ricci e Sanabria Ma sono in arrivo altri rilanci per l’olandese e per il centrocampista

-Malinovskyi ha fretta. Si vede solo con Juric

Blitz del suo agente nel ritiro del Marsiglia: l’ucraino è intrigato dall’idea di giocare nel Toro e ha rifiutato un’offerta del Besiktas

-Il duo champagne prova a rendere il Toro frizzante

Nella città del celebre vino tocca a Ricci e Ilic alzare il livello di gioco e qualità. Gemello per la conferma Oggi ultimo provino prima dell’esordio in Coppa Italia <

La Gazzetta dello Sport

Da Karamoh a Verdi. Juric chiede alle punte squilli da campionato

A Reims l’ultimo test prima di Coppa Italia e Serie A Occhi puntati sugli attaccanti: finora ha segnato solo Radonjic