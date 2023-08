I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: il ko in amichevole, il mercato, la preparazione alla Coppa Italia

Tuttosport

-Toro-Vlasic, ci siamo: il croato è già arrivato in Italia

L’accordo: al West Ham 10 milioni più 2 di bonus. Si limano i dettagli

-L’attacco fatica. Contro il Reims la prima sconfitta

Pellegri non riesce a incidere. Schuurs va a segno con un tiro-cross, poi la rimonta dei francesi

–Juric stavolta sorride per le notizie di mercato

Ieri luci e ombre, ma il bilancio del precampionato resta positivo. Il tecnico esulta per il pupillo Vlasic

La Gazzetta dello Sport

Ko che non brucia. Ricci convince come trequartista

A Reims i granata sconfitti solo nel finale dopo l’1-0 di Schuurs protagonista con Buongiorno.Il regista brilla dietro le punte