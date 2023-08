I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi 9 agosto 2023: l’arrivo di Vlasic, la preparazione della Coppa Italia

Tuttosport

-Gioia Vlasic: “Toro sono pronto”

Il croato ha sostenuto le visite mediche e pranzato con la squadra. E l’annuncio ufficiale è arrivato da Cairo su Instagram

–Caffè, consigli e riti: Nikola anima del Fila

Arriva mezz’ora prima dei suoi compagni: si sofferma con i magazzinieri e fa il giro dei saluti

Il Marsiglia esclude Malinovskyi

L’indizio l’ucraino non è stato convocato per la Champions

La Gazzetta dello Sport

Toro, ecco Vlasic. Il trequartista è tutto granata, Cairo, quarto colpo: “Volevamo lui e lui voleva noi”

Al West Ham 9 milioni più 2 di bonus. Il croato dopoPopa, Bellanova e Tameze

La Stampa

-Toro, Vlasic scalpita per allenarsi. Juric ora pensa all’Europa League

Il trequartista croato si è sottoposto alle visite mediche e ha raggiunto l’accordo con il club nella nuova sede granata

-Il Toro fa la voce grossa per Ricci: “Resta. Lotito? Tace da 20 giorni”

Il ds Vagnati e il futuro del gioiello granata inseguito dalla Lazio: “Ultimamente nessuna offerta”