I titoli sul Torino nella rassegna stampa di venerdì 11 agosto: fra tre giorni l’esordio in Coppa Italia

Tuttosport

Rispuntano Cheddira e Barrow

Vagnati pronto a inserirsi in una delle due trattative in prestito con diritto di riscatto: e ha giocatori da proporre come contropartite

Tameze lancia il Toro « Siamo da Europa»

Dopo le amichevoli, lunedì l’esordio ufficiale in Coppa Italia. «Siamo una squadra generosa e in campo lo si vedrà. Ritrovo l’amico Ilic»

Ilic cresce. Ora vuole diventare più cattivo

Juric chiede al centrocampista serbo “gamba forte” nei contrasti per catturare palla e rilanciare subito l’azione

La Gazzetta dello Sport

-Cairo: “Un Toro più forte. Ho già speso ottanta milioni da quando c’è Juric. Voglio tenere tutti”

Il presidente granata: «Se riusciamo, faremo ancora qualcosa. Ma restiamo coi piedi per terra. Vlasic colpo importante»