I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 12 agosto 2023: fra due giorni l’esordio in Coppa Italia

Tuttosport

-La punta per Juric. L’agente conferma: «Toro su Barrow».

La richiesta del tecnico: «Basta emergenze in attacco»

–E Soppy è sempre più vicino

Continua il pressing del Frosinone per avere Seck in prestito

-Cairo blinda i big per il salto di qualità

«Non vogliamo vendere Ricci e Schuurs. E se possiamo faremo ancora qualcosa sul mercato». Il presidente ribadisce la volontà di tenere i gioielli del Toro

La Gazzetta dello Sport

Da Buongiorno a Schuurs e Ilic: Juric ha già i punti fermi

Lunedì in Coppa con la Feralpisalò. Per i granata ci sono tante certezze