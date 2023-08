Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Buongiorno, via al master per diventare una bandiera

Stasera primo test ufficiale per il Torino in Coppa Italia: il dottore in economia aziendale sarà al centro della retroguardia di Juric

E Vlasic è pronto per le prime magie

Ha voluto il Toro a tutti i costi e non vede l’ora di riabbracciare i tifosi: dovrebbe partire dall’inizio

Tra Barrow e il Toro c’è l’Arabia Saudita. Summit col Bologna

Vagnati ha chiesto il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni. Per ora il Bologna ne vuole 15

La Gazzetta dello Sport

Toro ora fuori i gol

Sanabria a caccia del brindisi di Coppa nello stadio magico

La Stampa

Il Toro riparte dal bomber Sanabria la Feralpisalò è il primo bunker

Questa sera in casa (ore 21.15) la squadra allenata da Juric è impegnata nella partita di primo turno di Coppa Italia, la scorsa stagione l’attaccante paraguaiano è stato il terzo cecchino, ma è appena uscito da un problema muscolare

Corriere di Torino

Il nuovo Toro alla prima

Alle 21.15 in Coppa Italia contro la Feralpisalò già battuta in precampionato. Questa mattina i lombardi salgono a Superga: omaggio agli Invincibili

La Repubblica

Toro, su il sipario sulla nuova stagione. Il FeralpiSalò omaggia gli Invincibili

Biglietti a prezzi scontati per il remale dell’amichevole di 23 giorni fa. Sul fronte mercato Praet spinge per tornare sotto la Mole