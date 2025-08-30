Toro.it

I principali titoli dei giornali in edicola oggi sul Torino: granata ancora sul mercato e Baroni corre ai ripari verso la Viola

Tuttosport
Toro: Hadjam scatta a sinistra
Ripresi i contatti con lo Young Boys
Vagnati ci riprova per il prestito. Dall’Inghilterra: sondaggio per Chilwell. Coco-Spartak: stallo
“Toro, puoi fare meglio rispetto a un anno fa”
Gianni De Biasi scommette sui granata, nonostante il pessimo esordio
Simeone, ora i gol dell’ex per dimenticare San Siro
Difesa da sistemare
Coco blocca Carboni. Torna l’idea Hadjam

La Stampa
Baroni corre ai ripari
Il Toro cambia ancora con Asllani e Maripan
Casadei perde la Nazionale
Azzuri senza granata dopo 3 anni

Saul Coco of Torino FC in action during the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.
