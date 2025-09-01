Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla partita contro la Fiorentina al nuovo obiettivo di mercato

Tuttosport

Toro, punto di partenza. Segnali di gioco nella contestazione.

Dopo la disfatta di San Siro, contro la Fiorentina i granata ci mettono grinta e lucidità, attaccano ma non riescono a passare anche per merito di De Gea

Asllani, buona la prima. E così convince anche Ilic

Maripan aggiusta la difesa. Ngonge non si accende. Fiorentina, il migliore è De Gea. Kean pasticcia troppo

Baroni: “Toro in crescita”. E a sinistra c’è Nkounkou

“Però con maggiore cattiveria avremmo segnato e vinto”. Preso il terzino dell’Eintracht

La Stampa

Fischi sul Toro

Pari senza reti con la Fiorentina, dura contestazione dei tifosi. Cairo: “Si riuscirà a fare pace, quello che conta sono i risultati”

Asllani, rilancio Toro: “Resterò a lungo”

Il regista brilla al debutto in granata e sarà l’uomo in più dopo la sosta. Il cambio non preoccupa il tecnico: “Solo crampi”.

La Gazzetta dello Sport

Un bel Toro si infrange su De Gea

Il portiere salva la Fiorentina. Baroni si sblocca

Cairo Avanti Toro

“Squadra compatta e un buon pareggio”. E arriva Nkounkou