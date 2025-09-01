Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla partita contro la Fiorentina al nuovo obiettivo di mercato
Tuttosport
Toro, punto di partenza. Segnali di gioco nella contestazione.
Dopo la disfatta di San Siro, contro la Fiorentina i granata ci mettono grinta e lucidità, attaccano ma non riescono a passare anche per merito di De Gea
Asllani, buona la prima. E così convince anche Ilic
Maripan aggiusta la difesa. Ngonge non si accende. Fiorentina, il migliore è De Gea. Kean pasticcia troppo
Baroni: “Toro in crescita”. E a sinistra c’è Nkounkou
“Però con maggiore cattiveria avremmo segnato e vinto”. Preso il terzino dell’Eintracht
La Stampa
Fischi sul Toro
Pari senza reti con la Fiorentina, dura contestazione dei tifosi. Cairo: “Si riuscirà a fare pace, quello che conta sono i risultati”
Asllani, rilancio Toro: “Resterò a lungo”
Il regista brilla al debutto in granata e sarà l’uomo in più dopo la sosta. Il cambio non preoccupa il tecnico: “Solo crampi”.
La Gazzetta dello Sport
Un bel Toro si infrange su De Gea
Il portiere salva la Fiorentina. Baroni si sblocca
Cairo Avanti Toro
“Squadra compatta e un buon pareggio”. E arriva Nkounkou