I titoli sul Torino all’indomani della chiusura del mercato estivo: ecco i temi dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

-Toro gran finale. Il colpo è Nkounkou, mancino francese pupillo di Ancelotti

La firma del terzino: Carletto lo volle nel 2020 all’Everton

-Cairo 20. Vent’anni di Toro dal fallimento alla rinascita

Il 2 settembre 2005 diventò presidente: mancavano palloni e magliette e c’era chi voleva un solo club in città

Tuttosport

-Toro, chiusura senza sorprese: il centrale non è arrivato

Problema Coppa d’Africa: da dicembre, per un mese, Baroni rischia di perdere Coco e Masina. In mezzo resterebbero Maripan e Ismajli

-I vent’anni di Cairo? Ha ragione: non c’è nulla da festeggiare

-Nkounkou in cerca di rilancio

Visite e firme del contratto: prezzo con obbligo di acquisto condizionato per il vice Biraghi

La Stampa

-Nkounkou in extremis ma i buchi restano