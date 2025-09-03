Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: dalle parole di Cairo alle convocazioni in nazionale

La Gazzetta dello Sport

Cairo e il Toro: “Possiamo fare buone cose, c’è potenziale”
Il presidente tra il passato e le ambizioni: “Parlerò con il sindaco dello stadio. Voglio portare il museo granata in città”

L’Uruguay chiama Israel, in undici vanno in nazionale
Lo staff tecnico ha registrato la buona partenza in Italia del portiere: può essere titolare domani con il Perù

E oggi si riparte: Ismajli è vicino al recupero

Tuttosport

Toro, mercato incompiuto: ma il saldo è di +22 milioni
Le cessioni hanno portato nelle casse societarie ben 48,5 milioni. Due diritti di riscatto pesanti, in dubbio tra un anno: Ngonge e Asllani

In 13 mesi 4 cessioni per 111,5 milioni: ecco l’ultimo record
Con Ricci e Milinkovic-Savic altri incassi da top ten. I versamenti di Cairo nel Torino? In 20 anni 80 milioni

Toro, Sazonov resta. Sì, ma sul mercato!
Problemi finanziari e di tempo hanno fatto saltare l’operazione. Ora si aspettano turchi e russi

Urbano Cairo gestures prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
ultimo aggiornamento: 03-09-2025

