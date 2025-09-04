Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: il rimpianto Schuurs, il Museo del Toro e il leader Maripan

Tuttosport

L’assessore Carretta: “Stadio e museo: ci vediamo Cairo?”

“Entro fine mese la valutazione del Grande Torino, quindi…”. Nuove promesse del patron.

Cinque anni di scommesse, sì ma perse

La formazione sbagliata del Torino dal 2020. Quanti giocatori stranieri presi nell’era Vagnati come talenti, poi rivelatisi fuochi di paglia!

Il rimpianto di Vagnati: Schuurs, mister 40 milioni

Mentre Cairo esprime preoccupazioni per le condizioni dell’olandese: “Non so dire quando tornerà”.

Nuove promesse del patron. L’assessore Carretta: “Entro fine mese avremo il valore periziato dello stadio”. Beccaria: “Cairo manterrà gli impegni?”.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro si blinda. Maripan dirige la linea arretrata

Contro la Fiorentina il reparto ha mostrato attenzione e aggressività. Il cileno è un riferimento per i compagni.

Nkounkou lavora a pieno regime. Lui e Ismajli pronti contro la Roma

Ieri Niels Nkounkou si è allenato per la prima volta insieme al gruppo granata. Il 24enne, terzino sinistro francese, ha lavorato a pieno regime con i compagni. È atteso al rientro anche Ardian Ismajli.

La Stampa

Domenico Beccaria: “Museo del Toro, Cairo sa dove trovarci”

Il presidente della struttura: “Entro il 2027 al Filadelfia? Sorpreso dal patron, mai detto nulla di simile in tanti anni”.