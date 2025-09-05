Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalle indiscrezioni di calciomercato al rientro in gruppo di Ismajli
Tuttosport
Toro, servono 44 milioni per i riscatti: Cairo che fai?
Nelle ultime stagioni la maggior parte dei giocatori presi a titolo temporaneo sono poi rientrati ai rispettivi club di appartenenza
Torna Ismajli. Ora Baroni ha più scelte
Il neoacquisto insidia Coco come partner di Maripan in difesa. Ma prima deve ritrovare la forma
“Abbiate fede in Baroni. Il Toro c’è per l’Europa”
Galante: “Ismajli, Simeone, Asllani: è stata fatta un’ottima campagna acquisti. Per le coppe c’è concorrenza, ma i granata possono dire la loro”.
La Stampa
Toro, che pasticcio con Sazonov. Saltato il Getafe per due minuti
Il difensore georgiano è fuori lista ma può ancora partire, escluso anche Schuurs ancora infortunato
La Gazzetta dello Sport
Un Toro extra large
Il mercato porta a Baroni 2 squadre e varietà di moduli