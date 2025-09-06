I titoli sul Torino dei principali giornali in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025: Baroni studia il centrocampo del Torino
Tuttosport
Questo Toro è un albergo…
Che viavai negli ultimi anni!
Toro, così ti hanno levato anche lo…zoccolino duro
Manca lo zoccolo duro: solo Vlasic e Lazaro in granata da almeno 3 anni
Israel il piemontese: “Io, bravo in porta grazie ai canestri”
Il ritratto e le parole del sostituto di Milinkovic-Savic
Se Cesare è in cerca di Casadei: “Con ferocia”
La Gazzetta dello Sport
Israel il predestinato
“Arrivare al Toro era già scritto è l’ideale per me”
La Stampa
Asllani-Anjorin per scordare Ricci
Baroni alla ricerca del vero Torino