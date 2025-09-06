Toro.it

I titoli sul Torino dei principali giornali in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025: Baroni studia il centrocampo del Torino

Tuttosport
Questo Toro è un albergo…
Che viavai negli ultimi anni!
Toro, così ti hanno levato anche lo…zoccolino duro
Manca lo zoccolo duro: solo Vlasic e Lazaro in granata da almeno 3 anni
Israel il piemontese: “Io, bravo in porta grazie ai canestri”
Il ritratto e le parole del sostituto di Milinkovic-Savic
Se Cesare è in cerca di Casadei: “Con ferocia”

La Gazzetta dello Sport
Israel il predestinato
“Arrivare al Toro era già scritto è l’ideale per me”

La Stampa
Asllani-Anjorin per scordare Ricci
Baroni alla ricerca del vero Torino

Franco Israel of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 06-09-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, venerdì 5 settembre 2025