I titoli sul Torino dei principali giornali in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025: Baroni studia il centrocampo del Torino

Tuttosport

Questo Toro è un albergo…

Che viavai negli ultimi anni!

Toro, così ti hanno levato anche lo…zoccolino duro

Manca lo zoccolo duro: solo Vlasic e Lazaro in granata da almeno 3 anni

Israel il piemontese: “Io, bravo in porta grazie ai canestri”

Il ritratto e le parole del sostituto di Milinkovic-Savic

Se Cesare è in cerca di Casadei: “Con ferocia”



La Gazzetta dello Sport

Israel il predestinato

“Arrivare al Toro era già scritto è l’ideale per me”



La Stampa

Asllani-Anjorin per scordare Ricci

Baroni alla ricerca del vero Torino

