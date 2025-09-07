Toro.it

I titoli sul Torino dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi: Anjorin cerca la forma migliore, Lazaro insegue

Tuttosport
“Cairo regalaci un trofeo!”
Sonego, sogni Toro
“Cairo, vinciamo qualcosa?”
Toro, Lazaro in bilico, la sua è una rincorsa
Con Baroni ha cambiato ruolo e non ha più il posto fisso
Anjorin, lavoro speciale: “Sta trovando la forma”
Gestione particolare, dopo i problemi muscolari tra febbraio e aprile

La Gazzetta dello Sport
Pedersen e Biraghi
Il Toro di Baroni spinge sui due lati

La Stampa
Più responsabilità e un nuovo ruolo
Il Toro ha bisogno del jolly Vlasic

Tino Anjorin of Torino FC gestures at the end of the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
ultimo aggiornamento: 07-09-2025

La rassegna stampa di oggi, sabato 6 settembre 2025