I titoli sul Torino dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi: Anjorin cerca la forma migliore, Lazaro insegue
Tuttosport
“Cairo regalaci un trofeo!”
Sonego, sogni Toro
“Cairo, vinciamo qualcosa?”
Toro, Lazaro in bilico, la sua è una rincorsa
Con Baroni ha cambiato ruolo e non ha più il posto fisso
Anjorin, lavoro speciale: “Sta trovando la forma”
Gestione particolare, dopo i problemi muscolari tra febbraio e aprile
La Gazzetta dello Sport
Pedersen e Biraghi
Il Toro di Baroni spinge sui due lati
La Stampa
Più responsabilità e un nuovo ruolo
Il Toro ha bisogno del jolly Vlasic