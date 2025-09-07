I titoli sul Torino dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi: Anjorin cerca la forma migliore, Lazaro insegue

Tuttosport

“Cairo regalaci un trofeo!”

Sonego, sogni Toro

“Cairo, vinciamo qualcosa?”

Toro, Lazaro in bilico, la sua è una rincorsa

Con Baroni ha cambiato ruolo e non ha più il posto fisso

Anjorin, lavoro speciale: “Sta trovando la forma”

Gestione particolare, dopo i problemi muscolari tra febbraio e aprile



La Gazzetta dello Sport

Pedersen e Biraghi

Il Toro di Baroni spinge sui due lati



La Stampa

Più responsabilità e un nuovo ruolo

Il Toro ha bisogno del jolly Vlasic