I titoli dei principali quotidiani sportivi sul club granata: le parole di Camolese, il rinnovo di Maripan e il caso Dembélé
Tuttosport
Camolese: «Toro, Vlasic svolterà così. Ma il mercato in difesa…»
«Nikola saprà svariare al centro anche partendo da esterno. La retroguardia? Servirà qualche giocatore con caratteristiche diverse».
Adesso si rischia un caso Dembélé
Dopo che il terzino ha detto no a Juve Stabia, Pescara e Reggiana.
C’è posta per Maripan: il rinnovo fino al 2027
Il retroscena: quel no al Siviglia che voleva il difensore. Vagnati ha comunicato agli agenti del cileno l’intenzione del club di prolungare il contratto in scadenza.
La Gazzetta dello Sport
Carica Simeone alla scoperta del nuovo Toro
La punta al lavoro con Ngonge e Vlasic. Dopo i segnali di crescita con la Fiorentina, il Cholito sta entrando nei meccanismi di Baroni.
Gineitis segna ancora per la Lituania
Dopo la rete a Malta, la mezzala in gol anche con l’Olanda. Oggi tocca ad Adams, Coco e Masina.
La Stampa
Toro, inizia la stagione di Njie. E Baroni trova un’ala sinistra
Il ventenne svedese lanciato da Vanoli è pronto a tornare dopo più di sette mesi. Con lui il tecnico granata ha uno specialista per completare il tridente d’attacco.