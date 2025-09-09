Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: continuano gli allenamenti in attesa della ripresa del campionato
Tuttosport
Toro, attacco senza gol. Tattiche e urla anti… record
Baroni ricomincia gli esperimenti: in attesa di Adams, già provato anche il modulo a doppia punta
“La storia del Torino che peso per Cairo”
L’analisi dello sceneggiatore del film “Ora e per sempre”, dedicato al grande Torino: lo scittore Pennisi, tifoso granata
Ferrini e i giocatori di oggi “Capiscano dove sono”
Evento allo stadio per il mitico capitano con tanti compagni Anni 60 e 70. La figlia: “I granata attuali imparino che maglia indossino, diano tutto”
La Stampa
Passato bianconero ed effetto Milinkovic. Israel, missione reset
L’uruguayano, ora in Nazionale, vuole conquistare anche il Toro. Serve la fiducia della piazza oltre a quella del tecnico Baroni
La Gazzetta dello sport
Casadei incursore Ilic uomo assist per un Toro d’assalto
Cesare attacca la profondità, Ivan dialoga con Vlasic. Ma attenzione pure a Gineitis e Anjorin