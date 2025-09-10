Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi, 10 settembre, sul Torino: focus sulla partita contro la Roma
La Gazzetta dello Sport
Aboukhlal più Njie: così il Toro prepara il colpo mancino
Il Cobra è sempre più dentro il calcio di Baroni, Alieu sta bene: possono essere gli spacca-partita
Coco e Gineitis sono già rientrati. In arrivo anche gli altri nazionali
Asllani brilla: decisivo su rigore contro la Lettonia
Tuttosport
“Sì, il Toro sembra un albergo”; “E si perdono almeno 10 punti”
Cereser: “Un gruppo unito dà identità, motivazioni e lezioni per anni”; Sala: “Ogni estate c’è un viavai esagerato, dannoso anche per i tifosi”
C’è un problema in più: solo tre italiani in rosa
La svolta dal 2° anno di Juric, quando diminuirono da 10 a 5. Gli stranieri mediamente costano di meno
Ché, la smorfia più bella. Gol dedicato a…Baroni
Adams torna a sorridere: a segno con la Scozia. Ora al Filadelfia vuole dimostrare al tecnico granata che sbaglia a farlo partire dalla panchina