Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalle ultime dichiarazioni di Cairo al rientro dei nazionali
Tuttosport
Baroni, compleanno col brivido. E Cairo gli mette già pressione
Il presidente: “Ho fatto investimenti importanti e arricchito la squadra con un allenatore di qualità. Ora dobbiamo cominciare a fare dei buoni risultati”.
Difesa da valutare col dubbio Maripan.
Soltanto domani il test per il cileno dopo le grandi fatiche con il Cile in Sud America. Nel caso c’è Ismajli
Israel deve sfidare anche l’ombra lunga di Caprile
L’agente dell’estremo difensore del Cagliari: “Il Toro voleva lui al posto di Vanja”. Ma poi costava troppo.
La stampa
Il Toro deve curare il mal di trasferta. Cinque mesi senza punti né gol
Domenica i granata giocano a Roma nello stadio dove hanno ottenuto l’ultima soddisfazione fuori casa
La Gazzetta dello Sport
Cairo spinge il Toro
“Squadra rinforzata. Dobbiamo cominciare a fare buoni risultati”.