Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi, 12 settembre, sul Torino: focus sulla partita contro la Roma
La Gazzetta dello Sport
Potenza Casadei: più feroce e sicuro. È iniziata la corsa per lanciare il Toro
Bella gara con la Fiorentina, poi brillante nella sosta. È atteso dall’esame con la Roma per dare continuità
Festa per Baroni e Simeone spinge: “Non c’è tempo per rilassarsi”
Tuttosport
“Velasco al Toro? Magari con noi gli va bene!”
Cairo: “Nel calcio ci ha provato per due volte”, con Lazio e Inter “”Non ha avuto i successi del volley. Chissà se alla terza volta…”
Poi Cairo riparla di vendita e snobba la contestazione
Il patron paragona le crescenti proteste dei tifosi a una sorta di ronzio: “Ormai è come un acufene: mi ci sono abituato, non ci faccio più caso”
Scatta, tira, segna, urla! Zapata show
Il bomber scalpita in allenamento. I collaboratori di Baroni lo incitano e i compagni gli dedicano cori
Oggi al Fila test chiave per Maripan
Corriere Torino
Dopo la sosta Nkounkou sogna il debutto in Serie A contro la Roma
Il terzino si è sottoposto a una full immersion nel calcio di Baroni e potrebbe giocare uno spezzone di partita