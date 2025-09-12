Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi, 12 settembre, sul Torino: focus sulla partita contro la Roma

La Gazzetta dello Sport

Potenza Casadei: più feroce e sicuro. È iniziata la corsa per lanciare il Toro

Bella gara con la Fiorentina, poi brillante nella sosta. È atteso dall’esame con la Roma per dare continuità

Festa per Baroni e Simeone spinge: “Non c’è tempo per rilassarsi”

Tuttosport

“Velasco al Toro? Magari con noi gli va bene!”

Cairo: “Nel calcio ci ha provato per due volte”, con Lazio e Inter “”Non ha avuto i successi del volley. Chissà se alla terza volta…”

Poi Cairo riparla di vendita e snobba la contestazione

Il patron paragona le crescenti proteste dei tifosi a una sorta di ronzio: “Ormai è come un acufene: mi ci sono abituato, non ci faccio più caso”

Scatta, tira, segna, urla! Zapata show

Il bomber scalpita in allenamento. I collaboratori di Baroni lo incitano e i compagni gli dedicano cori

Oggi al Fila test chiave per Maripan

Corriere Torino

Dopo la sosta Nkounkou sogna il debutto in Serie A contro la Roma

Il terzino si è sottoposto a una full immersion nel calcio di Baroni e potrebbe giocare uno spezzone di partita