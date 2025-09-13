Toro.it

I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025: Toro alla ricerca del primo gol

Tuttosport
Toro, lo sai come si fa un gol? Simeone presente all’appello
Zero reti e domani contro la Roma che non ne ha prese
Al Toro servono i tuoi gol, Simeone!
Ismajli: “Io capitano senza fascia”
Il centrale finalmente c’è: “Mi piace aiutare i giovani”
Lazaro va alla ricerca dello spazio
Titolarissimo con Vanoli ora non ha più certezze

La Stampa
Baroni, 100 giorni di Toro e ora torna a Roma
Il tecnico cerca di rilanciare i granata, attesi domani dai giallorossi
Tomba di Novo, interviene la famiglia
“Completeremo la manutenzione”
Da titolari a riserve di lusso
Il Toro aspetta Anjorin e soci

La Gazzetta dello Sport
Andrea Ardito
“Dal baratro alla Serie A, così scoprii il cuore Toro. Difendevo per tutti, vincevamo campionati”

Giovanni Simeone of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.



