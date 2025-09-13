I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025: Toro alla ricerca del primo gol
Tuttosport
Toro, lo sai come si fa un gol? Simeone presente all’appello
Zero reti e domani contro la Roma che non ne ha prese
Al Toro servono i tuoi gol, Simeone!
Ismajli: “Io capitano senza fascia”
Il centrale finalmente c’è: “Mi piace aiutare i giovani”
Lazaro va alla ricerca dello spazio
Titolarissimo con Vanoli ora non ha più certezze
La Stampa
Baroni, 100 giorni di Toro e ora torna a Roma
Il tecnico cerca di rilanciare i granata, attesi domani dai giallorossi
Tomba di Novo, interviene la famiglia
“Completeremo la manutenzione”
Da titolari a riserve di lusso
Il Toro aspetta Anjorin e soci
La Gazzetta dello Sport
Andrea Ardito
“Dal baratro alla Serie A, così scoprii il cuore Toro. Difendevo per tutti, vincevamo campionati”