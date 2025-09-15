I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025: arriva la prima vittoria in campionato
Tuttosport
Cholitoro!
Simeone a Roma si sblocca, stende Gasp e regala la prima, meritata vittoria
Cholitoro da sballo, ciao Roma
La punta argentina con una prodezza nel secondo tempo supera Svilar, ritrova il gol che gli mancava da oltre un anno e regala a Baroni, compagni e tifosi la prima vittoria in questo campionato
Gioia Simeone
“Sì, sono in una grande squadra”
Ismajli, esordio perfetto
Dybala corre, ma a vuoto
“Grinta e passione. Bello il mio Toro!”
Baroni euforico dopo la vittoria sul campo della Roma
La Gazzetta dello Sport
Toro super, colpo a Roma
La magia di Simeone lancia i granata. Gasp, primo ko, ora c’è il derby
Simeone gioia pura
Il capolavoro del Cholito: “Gran partita e che gruppo”
Festa Baroni
“Una vittoria importante, il Toro ha cambiato marcia”
La Stampa
Toro capitale
Impresa granata, a Roma un super Simeone
Toro, l’energia ritrovata
Ottima prova della difesa granata. Coco: “La nostra stagione è partita dopo l’Inter”
La rivoluzione di Baroni. Scacco alla Roma in tre mosse
Dietro il successo le strategie del tecnico che sceglie un modulo nuovo
“Cattiveria e capacità di reazione”: Coco svela i segreti del nuovo Toro
Difesa ancora imbattuta: “Schierata a tre, ma il modulo non c’entra: bene anche con la Fiorentina a quattro”
Il Toro del Cholito
Derby argentino: tra Dybala e Soulé, esulta Simeone. Il primo gol granata vale 3 punti: “Dedicato ai tifosi”