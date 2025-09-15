Toro.it

I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025: arriva la prima vittoria in campionato

Tuttosport

Cholitoro!

Simeone a Roma si sblocca, stende Gasp e regala la prima, meritata vittoria

Cholitoro da sballo, ciao Roma

La punta argentina con una prodezza nel secondo tempo supera Svilar, ritrova il gol che gli mancava da oltre un anno e regala a Baroni, compagni e tifosi la prima vittoria in questo campionato

Gioia Simeone

“Sì, sono in una grande squadra”

Ismajli, esordio perfetto

Dybala corre, ma a vuoto

“Grinta e passione. Bello il mio Toro!”

Baroni euforico dopo la vittoria sul campo della Roma

La Gazzetta dello Sport

Toro super, colpo a Roma

La magia di Simeone lancia i granata. Gasp, primo ko, ora c’è il derby

Simeone gioia pura

Il capolavoro del Cholito: “Gran partita e che gruppo”

Festa Baroni

“Una vittoria importante, il Toro ha cambiato marcia”

La Stampa

Toro capitale

Impresa granata, a Roma un super Simeone

Toro, l’energia ritrovata

Ottima prova della difesa granata. Coco: “La nostra stagione è partita dopo l’Inter”

La rivoluzione di Baroni. Scacco alla Roma in tre mosse

Dietro il successo le strategie del tecnico che sceglie un modulo nuovo

“Cattiveria e capacità di reazione”: Coco svela i segreti del nuovo Toro

Difesa ancora imbattuta: “Schierata a tre, ma il modulo non c’entra: bene anche con la Fiorentina a quattro”

Il Toro del Cholito

Derby argentino: tra Dybala e Soulé, esulta Simeone. Il primo gol granata vale 3 punti: “Dedicato ai tifosi”

Giovanni Simeone of Torino FC looks on at the end of the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
