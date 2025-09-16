Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi, 12 settembre, sul Torino: focus sulla vittoria contro la Roma

Tuttosport

Zapata “chiama” il Cholito
L’idea di vedere insieme i due attaccanti solletica i tifosi, ma anche Baroni che vuole sfruttare tutto il grande potenziale offensivo che ha a disposizione

Così il Toro può giocare con le 2 punte
Dal 4-3-1-2 a un 4-4-2 molto offensivo, il tecnico studia come far convivere i due sudamericani

Maripan-Ismajli, Baroni trova il muro. Ora è un’altra difesa
I 5 gol incassati all’esordio contro l’Inter appaiono un brutto ricordo: la squadra ha ritrovato solidità

La Gazzetta dello Sport

Specialità Simeone: lotta, corre, segna. il Cholito e il Toro crescono insieme
Il gol alla Roma è il risultato di tecnica e carattere. La punta si è rimessa in gioco e ha conquistato tutti

Masina era ai box per affaticamento. Oggi la ripresa

Adam Masina of Torino FC looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
ultimo aggiornamento: 16-09-2025

La rassegna stampa di oggi, 15 settembre 2025