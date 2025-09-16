Ecco i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi, 12 settembre, sul Torino: focus sulla vittoria contro la Roma

Tuttosport

Zapata “chiama” il Cholito

L’idea di vedere insieme i due attaccanti solletica i tifosi, ma anche Baroni che vuole sfruttare tutto il grande potenziale offensivo che ha a disposizione

Così il Toro può giocare con le 2 punte

Dal 4-3-1-2 a un 4-4-2 molto offensivo, il tecnico studia come far convivere i due sudamericani

Maripan-Ismajli, Baroni trova il muro. Ora è un’altra difesa

I 5 gol incassati all’esordio contro l’Inter appaiono un brutto ricordo: la squadra ha ritrovato solidità

La Gazzetta dello Sport

Specialità Simeone: lotta, corre, segna. il Cholito e il Toro crescono insieme

Il gol alla Roma è il risultato di tecnica e carattere. La punta si è rimessa in gioco e ha conquistato tutti

Masina era ai box per affaticamento. Oggi la ripresa