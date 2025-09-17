Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: dalla vittoria contro la Roma alla prossima sfida contro l’Atalanta

Tuttosport

Miracolo: Il Toro dribla
A Maggio con la Roma: 3 dribling e Ko. Domenica scorsa: 13 e vittoria. Merito di Vlasic, Simeone, Ngonge, e Aboukhlal: statistiche da primato

Difesa a 3 per battere pure Juric
L’Atalanta gioca in modo simile alla Roma: per questo Baroni valuta di riproporre il 4-3-3

Vagnati va da Conti, un talento per il Toro
Il centrocampista, impiegabile anche da ala, ha il contratto in scadenza nel 2026. In Italia lo voleva l’Inter per l’Under 23

La Stampa

La doppia missione del Toro. Riconquistare casa e tifosi
Domenica c’è l’Atalanta: i granata non vincono al Grande Torino in Serie A dal 23 aprile. Baroni cerca la svolta e la curva Maratona contesterà Cairo con una marcia di protesta

La Gazzetta dello Sport

Torino che motore
Ordine e pressione. A centrocampo vince la formula di Baroni

Nikola Vlasic

