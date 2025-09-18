Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sui nuovi interpreti del Torino firmato Baroni

Tuttosport

Israel. L’eredità di Milinkovic non pesa più

Dalle prodezze al Valencia alle parate contro Fiorentina e Roma il sudamericano sta dando sicurezze

Aboukhlal: “Cobra, mordi. Avanti così”. E Baroni carica

Elogi speciali: ha grinta e fame, è esplosivo. Non solo il dribling: scatti e velocità fuori dal comune

Al Fila arriva Gattuso: occhi per Casadei

Colloqui con i giocatori del Torino a margine dell’allenamento. L’unico convocabile è il centrocampista

La Stampa

Nkounkou brucia le tappe. Ora può debuttare nel Toro

Il terzino sinistro francese, in prestito dall’Eintracht, è stato l’ultimo granata ad arrivare. Il cambio di modulo può favorirlo e Baroni lo lancia: Ha grande fisico e un buon piede”

La Gazzetta dello Sport

Il Toro fa per 3

Muscoli e lucidità. Baroni ha disegnato una difesa di ferro

