Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sui nuovi interpreti del Torino firmato Baroni
Tuttosport
Israel. L’eredità di Milinkovic non pesa più
Dalle prodezze al Valencia alle parate contro Fiorentina e Roma il sudamericano sta dando sicurezze
Aboukhlal: “Cobra, mordi. Avanti così”. E Baroni carica
Elogi speciali: ha grinta e fame, è esplosivo. Non solo il dribling: scatti e velocità fuori dal comune
Al Fila arriva Gattuso: occhi per Casadei
Colloqui con i giocatori del Torino a margine dell’allenamento. L’unico convocabile è il centrocampista
La Stampa
Nkounkou brucia le tappe. Ora può debuttare nel Toro
Il terzino sinistro francese, in prestito dall’Eintracht, è stato l’ultimo granata ad arrivare. Il cambio di modulo può favorirlo e Baroni lo lancia: Ha grande fisico e un buon piede”
La Gazzetta dello Sport
Il Toro fa per 3
Muscoli e lucidità. Baroni ha disegnato una difesa di ferro