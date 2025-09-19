Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida di domenica, i tifosi sperano di rivedere Zapata
Tuttosport
Cairo: “Disposto a vendere ma posso dare molto al Toro”
“Ho speso cifre importanti sul mercato per ottenere risultati migliori degli ultimi anni. Le contestazioni? Tanti tifosi sono dalla mia parte”.
Quanto entusiasmo per Ismajli-Aboukhlal
Tanti giovani in coda per i selfie. Domenica in 20.000 allo stadio
“Baroni trasformista. Bene così!
Rossi: “Meno riferimenti dai agli avversari e meglio è”. Salvadori: “A Roma la squadra è rinata”
La Stampa
Toro, Zapata è pronto. Il capitano scalpita per sfidare l’Atalanta
Il centravanti colombiano vuole esserci con la sua ex squadra. Baroni studia la soluzione del doppio centravanti con Simeone
La Gazzetta dello Sport
Toro continua così.
Il messaggio di Cairo: “Ho buone sensazioni ma non esaltiamoci”.