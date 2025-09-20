I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: domani la sfida all’Atalanta con il ritorno di Juric
Tuttosport
Juric spacca il mondo Toro
Domani il ritorno a Torino con l’Atalanta
C’eravamo tanto amati
Tra Juric e Baroni c’è Vlasic
Pupillo del tecnico di Spalato, ora leader del nuovo Toro
Niente da fare, Masina non ce la fa
“I gol su punizione? Toro, ci penso io!”
Asllani si candida
La Gazzetta dello Sport
Carica Asllani
“Toro, sono qui perché Cairo mi ha voluto e crede in me”
La Stampa
Il Toro e quella lezione dell’Atalanta
Dal 2012 i nerazzurri hanno investito 900 milioni: il salto di qualità Champions non è un caso
Asllani: “Toro, ora mi sento grande”