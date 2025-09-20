I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: domani la sfida all’Atalanta con il ritorno di Juric

Tuttosport

Juric spacca il mondo Toro

Domani il ritorno a Torino con l’Atalanta

C’eravamo tanto amati

Tra Juric e Baroni c’è Vlasic

Pupillo del tecnico di Spalato, ora leader del nuovo Toro

Niente da fare, Masina non ce la fa

“I gol su punizione? Toro, ci penso io!”

Asllani si candida



La Gazzetta dello Sport

Carica Asllani

“Toro, sono qui perché Cairo mi ha voluto e crede in me”



La Stampa

Il Toro e quella lezione dell’Atalanta

Dal 2012 i nerazzurri hanno investito 900 milioni: il salto di qualità Champions non è un caso

Asllani: “Toro, ora mi sento grande”