I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: focus sulla pesante sconfitta contro l’Atalanta
La Gazzetta dello Sport
Il Toro si spegne e l’Atalanta torna a correre
Doppietta di Krstovic e rete di Sulemana tra il 30′ e il 38′ del primo tempo. Zapata sbaglia un rigore, nel finale debutta Lookman
Non basta la generosità di Simeone, Ilic fa confusione
Rabbia Baroni: “Blackout mentale, ma non cerco alibi. Si deve cambiare”
L’analisi del tecnico del Toro: “Prendere tre gol in 8 minuti è inspiegabile. Al lavoro per invertire il percorso”
Vlasic sincero: “Persa la testa dopo il primo gol”
Tuttosport
Tifosi in marcia, lotta di speranza
La contestazione: il corteo prima della gara dal Fila, i fischietti da…acufene, poi la Maratona si svuota
Cairo e un Toro da incubo
Dal 5-0 per l’Inter all’Atalanta, la formazione di Baroni si dissolve di nuovo: 3 gol presi in 8 minuti
Maripan irriconsocibile, Aboukhlal non punge
Israel evita un passivo peggiore. Passi indietro di Coco e Ismajli. Ad Asllani manca la lucidità, Simeone ultimo ad arrendersi
“Un blackout di 8′ inspiegabile”
Baroni: “Che amnesie! Così siamo usciti dalla partita. Per fortuna giocheremo in Coppa già giovedì”
Juric sulla protesta: “Rispetto ai miei tempi è molto peggio”
Corriere Torino
“Una gara buttata”
Baroni analizza il ko casalingo: “Atteggiamento sbagliato dopo il primo gol, un blackout. Serve una soluzione di squadra”