I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: focus sulla pesante sconfitta contro l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport

Il Toro si spegne e l’Atalanta torna a correre

Doppietta di Krstovic e rete di Sulemana tra il 30′ e il 38′ del primo tempo. Zapata sbaglia un rigore, nel finale debutta Lookman

Non basta la generosità di Simeone, Ilic fa confusione

Rabbia Baroni: “Blackout mentale, ma non cerco alibi. Si deve cambiare”

L’analisi del tecnico del Toro: “Prendere tre gol in 8 minuti è inspiegabile. Al lavoro per invertire il percorso”

Vlasic sincero: “Persa la testa dopo il primo gol”

Tuttosport

Tifosi in marcia, lotta di speranza

La contestazione: il corteo prima della gara dal Fila, i fischietti da…acufene, poi la Maratona si svuota

Cairo e un Toro da incubo

Dal 5-0 per l’Inter all’Atalanta, la formazione di Baroni si dissolve di nuovo: 3 gol presi in 8 minuti

Maripan irriconsocibile, Aboukhlal non punge

Israel evita un passivo peggiore. Passi indietro di Coco e Ismajli. Ad Asllani manca la lucidità, Simeone ultimo ad arrendersi

“Un blackout di 8′ inspiegabile”

Baroni: “Che amnesie! Così siamo usciti dalla partita. Per fortuna giocheremo in Coppa già giovedì”

Juric sulla protesta: “Rispetto ai miei tempi è molto peggio”

Corriere Torino

“Una gara buttata”

Baroni analizza il ko casalingo: “Atteggiamento sbagliato dopo il primo gol, un blackout. Serve una soluzione di squadra”