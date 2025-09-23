Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla contestazione a Cairo e sulle statistiche negative della rosa
La Gazzetta dello Sport
Esempio Simeone
Crea e non molla mai. Toro, ora ti serve l’anima del Cholito
Tuttosport
Tifosi Toro: lo stato d’agitazione continua
Cairo contestato: vertice per proseguire la protesta
Toro, questi sono numeri da B
La crisi dei granata è sempre più preoccupante: la vittoria di Roma aveva illuso, il crollo con l’Atalanta ha riaperto tutti i problemi
Peggior difesa, tracolli subiti senza reagire
Israel ha già raccolto 8 palloni in porta: nell’era Cairo dati più sconfortanti solo nell’era Giampaolo
Peggior attacco. E il gioco? Solo sette tiri “veri”
Ennesimo record negativo per Cairo in 20 anni: prima volta con appena un gol segnato in 4 gare
La Maratona rimane in stato di agitazione
Domani riunione tra tutti i gruppi organizzati della curva per stabilire come “seguire” la partita di Coppa
Toro, pure la Primavera è in crisi: altra batosta
La squadra di Fioratti è scivolata all’ultimo posto, preoccupa anche la mancanza di reazione