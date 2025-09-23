Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla contestazione a Cairo e sulle statistiche negative della rosa

La Gazzetta dello Sport

Esempio Simeone

Crea e non molla mai. Toro, ora ti serve l’anima del Cholito

Tuttosport

Tifosi Toro: lo stato d’agitazione continua

Cairo contestato: vertice per proseguire la protesta

Toro, questi sono numeri da B

La crisi dei granata è sempre più preoccupante: la vittoria di Roma aveva illuso, il crollo con l’Atalanta ha riaperto tutti i problemi

Peggior difesa, tracolli subiti senza reagire

Israel ha già raccolto 8 palloni in porta: nell’era Cairo dati più sconfortanti solo nell’era Giampaolo

Peggior attacco. E il gioco? Solo sette tiri “veri”

Ennesimo record negativo per Cairo in 20 anni: prima volta con appena un gol segnato in 4 gare

La Maratona rimane in stato di agitazione

Domani riunione tra tutti i gruppi organizzati della curva per stabilire come “seguire” la partita di Coppa

Toro, pure la Primavera è in crisi: altra batosta

La squadra di Fioratti è scivolata all’ultimo posto, preoccupa anche la mancanza di reazione