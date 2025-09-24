Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Baroni prepara la squadra per il prossimo incontro di Coppa Italia

Tuttosport

“Cairo? Non vuole vendere”

Ezio Rossi: “Probabilmente non ha interesse a cedere il Torino: mi pare impossibile non abbia ricevuto offerte. Mi stupisce: è contestato da anni, ma resta”

La Coppa Italia. 20 anni di delusioni quasi una tortura

Il Torino con Cairo non è mai andato oltre ai quarti. Gli esoneri di De Biasi e Mihajlovic, quei casi nei derby

Al Fila arriva Cairo. Messaggi e fiducia a Baroni e squadra

Contro il Pisa il tecnico valuta un turnover moderato: nessuna rivoluzione per ridurre i fischi

La Stampa

Toro nel caos

Tra giravolte tattiche e cambi di formazione Baroni non ha dato un’identità. Cairo al Filadelfia per spronare la squadra: “Sapremo riconquistare i tifosi”

La Gazzetta dello Sport

Il Toro carica

Cairo al Filadelfia. Baroni col Pisa cerca il rilancio