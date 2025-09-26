Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla vittoria contro il Pisa in Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport

Il Toro si regala la Roma, decide Casadei, Paleari è super. Pisa eliminato

L’azzurro segna nel 1° tempo, il portiere è bravissimo nel recupero. Gilardino fa debuttare in Coppa Buffon junior

Ismajli alza il muro, Tameze si prende la scena

Fiducia Cairo: “Vittoria importante, il gruppo lavora bene. Ora testa a Parma”

Il presidente: “Ai giocatori ho detto che abbiamo dei tifosi straordinari e che devono cercare di accenderli”

Casadei: “Ci aspettano tante battaglie”; Baroni: “Voglio gare piene di energia”

Tuttosport

Toro, conta la vittoria. Paleari, miracolo al 96′

Riscatto dopo l’Atalanta. Gol lampo di Casadei, poi altre occasioni da gol. E nel recupero Tramoni sfiora il pareggio, con il Pisa che era rimasto in 10: espulsione di Cuadrado

Un gol nel silenzio, è la protesta Ultras: “Cairo, vendi!”

Nessuno striscione, dopo il tracollo di domenica: un clima irreale. E Vagnati torna a parlare: “Si doveva fare meglio in campionato”

Nkounkou convince, Paleari è decisivo

Ismajli è un muro. Pedersen inesauribile. Adams nervoso. Prima stagionale per Buffon

Baroni: “Siamo in debito con i tifosi”

“Tocca a noi fare il primo passo, giocando bene con vigore, energia e qualità. Il finale di partita? Male”