Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sconfitta in trasferta contro il Parma

Tuttosport

Il Toro precipita e Baroni è in ansia

A Parma terza sconfitta in cinque partite e zona B vicina. Granata bene per un’ora, poi errori e poca cattiveria sotto porta. Doppietta di Pellegrino: come era successo a marzo.

“Grande partita, ko immeritato”

Baroni: “Il gol del 2-1? La colpa non è di Vlasic: sui calci d’angolo usiamo la tattica del castello”.

Simeone è poco lucido. L’unico faro è Ngonge

Israel troppo insicuro nelle uscite. Vlasic macchinoso con il pallone non riesce a creare veri pericoli. Nkounkou e Coco le note positive

Scoppia pure il caso Ilic. Escluso per punizione

Il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Parma

La Stampa

Caduta libera

Il Toro battuto a Parma: peggiori attacco e difesa di A. Terza sconfitta in 5 gare, l’ombra di Palladino su Baroni

Ngonge, pericolo costante a Parma ma lampi e gol non bastano al Toro

Arrivato a luglio, il belga ha realizzato una magia per l’1-1. Baroni: “Serve più attenzione nella rifinitura”.

La Gazzetta dello Sport

Pellegrino ferma il Toro

Il Parma sorride, che errori l’arbitro. Granata infuriati