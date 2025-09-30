Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sconfitta in trasferta contro il Parma
Tuttosport
Il Toro precipita e Baroni è in ansia
A Parma terza sconfitta in cinque partite e zona B vicina. Granata bene per un’ora, poi errori e poca cattiveria sotto porta. Doppietta di Pellegrino: come era successo a marzo.
“Grande partita, ko immeritato”
Baroni: “Il gol del 2-1? La colpa non è di Vlasic: sui calci d’angolo usiamo la tattica del castello”.
Simeone è poco lucido. L’unico faro è Ngonge
Israel troppo insicuro nelle uscite. Vlasic macchinoso con il pallone non riesce a creare veri pericoli. Nkounkou e Coco le note positive
Scoppia pure il caso Ilic. Escluso per punizione
Il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Parma
La Stampa
Caduta libera
Il Toro battuto a Parma: peggiori attacco e difesa di A. Terza sconfitta in 5 gare, l’ombra di Palladino su Baroni
Ngonge, pericolo costante a Parma ma lampi e gol non bastano al Toro
Arrivato a luglio, il belga ha realizzato una magia per l’1-1. Baroni: “Serve più attenzione nella rifinitura”.
La Gazzetta dello Sport
Pellegrino ferma il Toro
Il Parma sorride, che errori l’arbitro. Granata infuriati