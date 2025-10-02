Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul possibile esonero di Marco Baroni e le voci su De Rossi

La Stampa

De Rossi rescinde e “vede” il Toro

Baroni sempre più in bilico. Intervista a Skoro: “Con Cairo 20 anni di nulla. Mai una gioia: che pena. Capisco i tifosi: appoggio in pieno la contestazione”.

Toro senza difesa: Baroni cambia ancora

L’infortunio di Ismajli complica i piani del tecnico, sempre più in bilico, che ora valuta il 4-3-3.

Scelte tattiche e poca fiducia, Gineitis è finito fuori dal Toro

Il centrocampista lituano non rientra più nei piani di Baroni: non gioca da fine agosto. All’Olimpico, contro la Lazio, ha segnato il suo ultimo gol in A e ora spera di rilanciarsi.

Tuttosport

Su Baroni in bilico l’ombra di De Rossi

Si fanno sempre più forti le voci di un possibile esonero del tecnico granata: il Toro sabato giocherà con la Lazio, poi la sosta prima della gara contro il Napoli.

Sollievo Ismajli, salta solo la Lazio

Gli esami hanno escluso lesioni. Il difensore non dovrebbe però farcela per gli impegni dell’Albania.

Haris Skoro: “Il Toro di Cairo, 20 anni di nulla. Capisco i tifosi”

L’ex attaccante bosniaco: “Anche 35 anni dopo, sono legato al mondo granata”.

La Gazzetta dello Sport

Magia e istinto puro. La variabile Ngonge cambia volto al Toro

Finte, dribbling e gol: a Parma il belga ha segnato e convinto. Ora che si è sbloccato promette di aprire le ali. Baroni lo aveva punzecchiato, ha risposto subito.