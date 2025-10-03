Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla partita di domani pomeriggio contro la Lazio
La Gazzetta dello Sport
Le mosse di Baroni: difesa a 4, tridente o le due punte. Il Toro cambia per tornare a correre
Il tecnico studia la svolta con la Lazio. Ieri al Filadelfia il presidente Cairo ha dato la carica
Pedersen favorito a destra. Dubbio Nkounkou-Lazaro
Tuttosport
Toro, Cairo prova ad aiutare Baroni
Il presidente torna al Filadelfia, segue l’allenamento, parla con i giocatori e pranza con il tecnico e Vagnati. Pretende una reazione contro la Lazio
Il ritorno al 4-3-2-1 meglio per Asllani
Provato al Fila il modulo usato prima del passaggio al 3-4-3. Indicative le prove del regista
Simeone, ci ripensi tu? Per la Lazio è un diavolo
A metà settembre la perla all’Olimpico. Adesso ritrova Sarri, a cui rifilò addirittura 4 reti in una sola partita nel 2021. I biancocelesti sono la vittima preferita del Cholito: già 9 gol