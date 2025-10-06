Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione di classifica all’inserimento dei nuovi giocatori granata

Tuttosport

Toro, la classifica fa paura e Baroni resta congelato

Due punti sulla retrocessione e solo 4 squadre alle spalle: Cairo e Vagnati immaginavano un rendimento da Europa. E alla ripresa arriverà il Napoli

Quelle parole di Vagnati: “Valuteremo tutto a 360°”

L’avviso del direttore tecnico in questa fase così tanto delicata del campionato granata

Tecnico e società sono senza difesa

Nella storia del Torino, in A solo la squadra di Giampaolo ha subito più gol alla 6a giornata: 16. Ora sono 13

Nkoumkou, bella storia. E il Torino cresce a sinistra

Dalla Coppa al campionato, Baroni gli sta dando sempre più fiducia. La prima perla: l’assist per Adams

La Stampa

Toro colabrodo, i dilemmi di Baroni

Nonostante i 13 gol presi in 6 partite, il tecnico conferma la linea a tre. E a dicembre perderà Coco e Masina

Da incognita a freccia sulla fascia. Nkounkou si è già preso il Toro

L’esterno francese è stato l’ultimo ad arrivare, ma ora è diventato il punto di riferimento sulla sinistra.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro ora fa centro.

Asllani è un faro. Casadei in crescita. Il motore sale di giri