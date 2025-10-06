Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla situazione di classifica all’inserimento dei nuovi giocatori granata
Tuttosport
Toro, la classifica fa paura e Baroni resta congelato
Due punti sulla retrocessione e solo 4 squadre alle spalle: Cairo e Vagnati immaginavano un rendimento da Europa. E alla ripresa arriverà il Napoli
Quelle parole di Vagnati: “Valuteremo tutto a 360°”
L’avviso del direttore tecnico in questa fase così tanto delicata del campionato granata
Tecnico e società sono senza difesa
Nella storia del Torino, in A solo la squadra di Giampaolo ha subito più gol alla 6a giornata: 16. Ora sono 13
Nkoumkou, bella storia. E il Torino cresce a sinistra
Dalla Coppa al campionato, Baroni gli sta dando sempre più fiducia. La prima perla: l’assist per Adams
La Stampa
Toro colabrodo, i dilemmi di Baroni
Nonostante i 13 gol presi in 6 partite, il tecnico conferma la linea a tre. E a dicembre perderà Coco e Masina
Da incognita a freccia sulla fascia. Nkounkou si è già preso il Toro
L’esterno francese è stato l’ultimo ad arrivare, ma ora è diventato il punto di riferimento sulla sinistra.
La Gazzetta dello Sport
Il Toro ora fa centro.
Asllani è un faro. Casadei in crescita. Il motore sale di giri