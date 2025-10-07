Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dai continui cambi di formazione all’idea della doppia punta

Tuttosport

Toro tre mesi a zig-zag

Un regista come Ricci sostituito da una mezz’ala come (Anjorin), le promesse non mantenute sui rinforzi in difesa, i cambi di strategia in più reparti.

E Baroni cambia sempre: Già 8 formazioni diverse

il 4-2-3-1 è stato accantonato già durante la prima partita in Coppa, da quel momento altri tre moduli e giocatori ruotati in continuazione.

Adams: Se un gol aumenta i tormenti

E’ partito per la Scozia con la soddisfazione di essere tornato a segno, ma il fastidio perché Baroni continua a vederlo poco.

La Stampa

Simeone-Adams, il Toro balla sulle punte: Baroni al lavoro per il doppio attaccante

Doppio attaccante: La strada giusta, in un Torino che continua a cercare l’assetto e gli uomini migliori non si può dire che a Baroni siano mancate le scelte.

La Gazzetta dello sport

Adams si sblocca Simeone fa il bis, Baroni punterà sui nuovi gemelli

Prove generali con i due nove: L’ultima gara con la Lazio ha detto che cambiano il volto dell’attacco, Il tecnico pensa di usarli assieme.