Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla clausola nel contratto di Coco al recupero di Anjorin
Tuttosport
Sorpresa Coco. Clausola da 35 milioni
Emerge un nuovo retroscena: il Torino crede così tanto nel difensore da aver inserito nel contratto una condizione economica da top player
Migliorare la difesa? Ora è impossibile…
L’allenatore avrebbe voluto poter lavorare con i centrali per trovare una soluzione ai troppi gol subiti
Toro, Anjorin migliora. Rientrerà contro il Napoli
La prossima settimana l’inglese tornerà ad allenarsi in gruppo: sta guarendo dalla fascite plantare
La Stampa
Juve, Toro e i crociati anteriori. Bremer e Zapata ancora in ginocchio
Infortunio tra i più temuti. Il difensore, dopo il nuovo stop, punta il Como. Il bomber più indietro
La Gazzetta dello Sport
Palla a Ngonge
Duttile e creativo. Nell’attacco del Toro Cyril è una certezza