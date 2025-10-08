Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla clausola nel contratto di Coco al recupero di Anjorin

Tuttosport

Sorpresa Coco. Clausola da 35 milioni
Emerge un nuovo retroscena: il Torino crede così tanto nel difensore da aver inserito nel contratto una condizione economica da top player

Migliorare la difesa? Ora è impossibile…
L’allenatore avrebbe voluto poter lavorare con i centrali per trovare una soluzione ai troppi gol subiti

Toro, Anjorin migliora. Rientrerà contro il Napoli
La prossima settimana l’inglese tornerà ad allenarsi in gruppo: sta guarendo dalla fascite plantare

La Stampa

Juve, Toro e i crociati anteriori. Bremer e Zapata ancora in ginocchio
Infortunio tra i più temuti. Il difensore, dopo il nuovo stop, punta il Como. Il bomber più indietro

La Gazzetta dello Sport

Palla a Ngonge
Duttile e creativo. Nell’attacco del Toro Cyril è una certezza

Tino Anjorin

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 08-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, martedì 7 ottobre 2025