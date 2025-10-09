Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Aboukhlal resta ai margini mentre Nkounkou cerca la conferma da titolare
Tuttosport
I tormenti di Vlasic. Baroni sa che così rende meno
Il fantasista si trova più a suo agio e incide meglio sulla trequarti in posizione centrale. Ma da fine agosto è stato spostato a sinistra
Mistero Aboukhlal. Riserva da 8 milioni
Il marocchino non ha mai giocato più di 45 minuti a partita: i cambi di modulo non lo stanno aiutando
Nkounkou: “Sfreccio per merito di papà”
“Convinse il tecnico a mettermi sulla fascia, avevo 12 anni. Aiuterò sempre più Baroni e i compagni”
La Stampa
“Al Toro per imparare. Mi ispiro a Marcelo” Nkounkou va di corsa
Subito protagonista e ora titolare: il francese è più di un jolly “Sono molto felice, in Serie A posso migliorare tanto in difesa”
La Gazzetta dello Sport
Nkounkou a tutta velocità
Scatti, cross, idee. La freccia francese accende il Torino