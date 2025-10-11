I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: La Gazzetta dello Sport celebra la presidenza di Urbano Cairo
La Gazzetta dello Sport
Io e il mio Toro
Cairo e i venti anni da presidente: “Bilancio positivo: sì, lo rifarei”
“Ho messo sempre grande passione”
Casadei è pronto
E alla ripartenza gran duello con McTominay
La Stampa
Cairo: “Disponibile a vendere il Toro, nessuno però si è fatto vivo”
Toro, attesa Anjorin
Il paziente inglese pronto per il Napoli
Tuttosport
Ferrante si fa portavoce dei tifosi granata
“Il Toro con Cairo è una provinciale. Gli portai Gasp…”
Israel deve crescere
Limiti sulle palle alte