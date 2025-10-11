Toro.it

I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: La Gazzetta dello Sport celebra la presidenza di Urbano Cairo

La Gazzetta dello Sport
Io e il mio Toro
Cairo e i venti anni da presidente: “Bilancio positivo: sì, lo rifarei”
“Ho messo sempre grande passione”
Casadei è pronto
E alla ripartenza gran duello con McTominay

La Stampa
Cairo: “Disponibile a vendere il Toro, nessuno però si è fatto vivo”
Toro, attesa Anjorin
Il paziente inglese pronto per il Napoli

Tuttosport
Ferrante si fa portavoce dei tifosi granata
“Il Toro con Cairo è una provinciale. Gli portai Gasp…”
Israel deve crescere
Limiti sulle palle alte

Tino Anjorin of Torino FC gestures at the end of the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 11-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi: giovedì 9 settembre 2025