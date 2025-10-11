I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: La Gazzetta dello Sport celebra la presidenza di Urbano Cairo

La Gazzetta dello Sport

Io e il mio Toro

Cairo e i venti anni da presidente: “Bilancio positivo: sì, lo rifarei”

“Ho messo sempre grande passione”

Casadei è pronto

E alla ripartenza gran duello con McTominay



La Stampa

Cairo: “Disponibile a vendere il Toro, nessuno però si è fatto vivo”

Toro, attesa Anjorin

Il paziente inglese pronto per il Napoli



Tuttosport

Ferrante si fa portavoce dei tifosi granata

“Il Toro con Cairo è una provinciale. Gli portai Gasp…”

Israel deve crescere

Limiti sulle palle alte