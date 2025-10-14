Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Baroni conferma il 3-5-2, Adams può tornare a giocare dal 1′

Tuttosport

Baroni dà retta a Cairo: 3-5-2

Toro: sabato contro il Napoli l’allenatore è intenzionato a proseguire con il nuovo modulo, usato per la prima volta dall’inizio contro la Lazio

Adams bum bum! Adesso il confronto

Ha il piede caldo: 10 giorni fa aveva segnato alla Lazio. E aveva detto: “Spero di giocare di più in futuro”

“L’autoritratto del mio Gigi rivivrà tra i tifosi del Toro”

Cristiana, il grande amore di Meroni: “Era un’artista e creava di notte. Dipinse quel quadro così, copiando una sua foto. Eravamo nel nostro nido, la mansarda”

La Stampa

“Gigi è sempre con me. L’autoritratto un dono ai tifosi del Toro”

La compagna di Meroni regala l’opera al Museo granata

Toro, sono due anni senza Schuurs. E il contratto non verrà rinnovato

Continua il calvario del difensore olandese, infortunatosi il 21 ottobre 2023 a San Siro contro l’Inter

La Gazzetta dello Sport

Toro con il doppio 9

Adams segna ancora. Coppia con Simeone? La tentazione cresce