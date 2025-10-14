Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Baroni conferma il 3-5-2, Adams può tornare a giocare dal 1′
Tuttosport
Baroni dà retta a Cairo: 3-5-2
Toro: sabato contro il Napoli l’allenatore è intenzionato a proseguire con il nuovo modulo, usato per la prima volta dall’inizio contro la Lazio
Adams bum bum! Adesso il confronto
Ha il piede caldo: 10 giorni fa aveva segnato alla Lazio. E aveva detto: “Spero di giocare di più in futuro”
“L’autoritratto del mio Gigi rivivrà tra i tifosi del Toro”
Cristiana, il grande amore di Meroni: “Era un’artista e creava di notte. Dipinse quel quadro così, copiando una sua foto. Eravamo nel nostro nido, la mansarda”
La Stampa
“Gigi è sempre con me. L’autoritratto un dono ai tifosi del Toro”
La compagna di Meroni regala l’opera al Museo granata
Toro, sono due anni senza Schuurs. E il contratto non verrà rinnovato
Continua il calvario del difensore olandese, infortunatosi il 21 ottobre 2023 a San Siro contro l’Inter
La Gazzetta dello Sport
Toro con il doppio 9
Adams segna ancora. Coppia con Simeone? La tentazione cresce