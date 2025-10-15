Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Adams rientra al Fila, ora testa alla prossima sfida contro il Napoli
Tuttosport
Ngonge, Così sei da riscatto. Cairo osserva e valuta: costa 16 milioni
Per gli standard del Torino la cifra per l’acquisto dell’ala è alta: per Elmas bastava solo un milione in più, ma in estate è stato lasciato rientrare a Lipsia
“Io al Toro motivazioni Mondiali”
Israel non vuole perdere l’Uruguay. In granata ora sfiderà Vanja dopo belle parate, però anche errori
Adams, voglia di Toro. Il gesto vale un gol
L’attaccante rinuncia al giorno di riposo e si allena regolarmente al Fila: un segnale anche per il gruppo
La Stampa
Israel, segnali da Toro “Fatta la scelta giusta” E ora sfida a Milinkovic
Il portiere granata gioca titolare nell’Uruguay dopo 26 panchine. Parla da leader e sabato in Serie A incrocia il suo predecessore
La Gazzetta dello Sport
Le mosse di Baroni
Difesa a tre e una mezzala in più. Toro, pronto il piano anti-Napoli