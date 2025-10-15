Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Adams rientra al Fila, ora testa alla prossima sfida contro il Napoli

Tuttosport

Ngonge, Così sei da riscatto. Cairo osserva e valuta: costa 16 milioni

Per gli standard del Torino la cifra per l’acquisto dell’ala è alta: per Elmas bastava solo un milione in più, ma in estate è stato lasciato rientrare a Lipsia

“Io al Toro motivazioni Mondiali”

Israel non vuole perdere l’Uruguay. In granata ora sfiderà Vanja dopo belle parate, però anche errori

Adams, voglia di Toro. Il gesto vale un gol

L’attaccante rinuncia al giorno di riposo e si allena regolarmente al Fila: un segnale anche per il gruppo

La Stampa

Israel, segnali da Toro “Fatta la scelta giusta” E ora sfida a Milinkovic

Il portiere granata gioca titolare nell’Uruguay dopo 26 panchine. Parla da leader e sabato in Serie A incrocia il suo predecessore

La Gazzetta dello Sport

Le mosse di Baroni

Difesa a tre e una mezzala in più. Toro, pronto il piano anti-Napoli