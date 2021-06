La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal futuro di Belotti e Bremer alle possibili nuove entrate, tra cui Montipò

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle possibili mosse di calciomercato del club di Cairo: dalla permanenza di Belotti ai nomi in entrata.

Tuttosport: Cairo, prova di forza con il Gallo

Niente rinnovo e offerte basse? Resta per forza!

Da Bava a Vagnati, medesimo obiettivo. Il Toro su Montipò

Anche l’attuale ds si muove per ingaggiare il portiere in uscita dal Benevento e in scadenza nel 2022. Intanto offre Sirigu

La Stampa: Toro, la crisi del settore giovanile ha fatto sparire i granata dalle Nazionali

Nessun elemento del club di Cairo nell’Under 18, 20 e 21

CronacaQui: Miha chiama Lyanco. Lo United su Bremer

I due difensori brasiliani al centro del mercato

La Gazzetta dello Sport: Bremer. Toro pronto al rinnovo: il centrale brasiliano sarà capitan Futuro

Offerto il prolungamento fino al 2025, si limeranno i dettagli quando il difensore rientrerà in Italia. Il club lo blinda: no a Liverpool e Borussia Dortmund

Corriere Torino: “Toro, basta soffrire”

Claudio Sala: “Juric è un grande investimento. Va assecondato”