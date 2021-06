La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: da Messias alle cessioni, i nomi sul tavolo per il calciomercato del Toro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro sia al lavoro sul calciomercato per risolvere il problema cessioni: prima partiranno dei giocatori, poi potrà avere il via la rivoluzione.

Tuttosport: Toro, tre per Messias

Djidji, Segre e Millico per convincere il Crotone

Baselli in partenza, il Bologna è su Zaza: due favori con Lyanco?

Oltre al difensore brasiliano, che però sogna Lisbona, Mihajlovic gradirebbe l’attaccante. Juric mette la mezzala in lista cessioni

La Stampa: Lyanco, Meité e gli altri. Il Toro cerca acquirenti per far quadrare i conti

Il direttore sportivo Vagnati al lavoro con Juric sulla lista delle partenze. Sette o otto le possibili cessioni. Restano le incognite Belotti e Sirigu

CronacaQui: Toro a caccia di trequartisti. E Cairo si libera di Giampaolo

Juric ha richiesto alla società giocatori di fantasia

La Gazzetta dello Sport: Toro all’attacco

Reparto offensivo, possibili novità. Simeone piace, occhio a Kouame

Corriere Torino: I tormenti di Belotti

Il Gallo e un Europeo pieno di dubbi fra il futuro nel Toro e l’insidia Raspadori. Il club granata farà il possibile per trattenere il suo capitano