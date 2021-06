Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

E’ il mercato a tenere banco nei quotidiani in edicola quest’oggi, domenica 6 giugno 2021, che si occupano del Torino. Da Junior Messias a Franco Vazquez, i nomi caldi sono quelli per il reparto offensivo. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che seguono da vicino le vicende della squadra granata.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Le mosse Toro per un bomber. C’è pure Petagna

In attesa di conoscere il futuro di Belotti i dirigenti stanno contattando diversi profili: dopo Kouame c’è l’idea che porta all’azzurro. Zaza tra Bologna e Verona

Vazquez convince contatti in corso

L’uruguaiano piace e si svincolerà dal Siviglia: va trovato l’accordo solo per l’ingaggio. Messias resta un obiettivo caldo, ma i tempi per dare l’assalto al brasiliano sono lunghi.

Sepe alternativa calda a Montipò

Il numero dei campani prima scelta granata

La Gazzetta dello Sport

Porte aperte. Il Toro di Juric in ritiro abbraccerà la sua gente

Dal 13 luglio squadra a Santa Cristina in Val Gardena: i tifosi ritornano vicini ai giocatori.

La Stampa

Da fattorino a bomber il Toro adesso è pronto ad abbracciare Messias

L’attaccante brasiliano svezzato e lanciato dal granata Ezio Rossi è tra gli obiettivi di Juric ma il club deve battere la nutrita concorrenza.

Il Corriere della Sera

Toro, pochi intoccabili

Fuori mercato di fatto solo Singo, Bremer, Mandragora, Buongiorno, Izzo e Sanabria. Belotti è un caso a parte. Per il resto non ci sono incedibili.