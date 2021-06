La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le entrate ma anche le cessioni, è necessario sfoltire la rosa per i granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia ragionando sul proprio calciomercato. Serviranno delle operazioni in uscita per i granata, che si ritrovano con una rosa molto allargata.

Tuttosport: Toro: in ballo cinque bomber. Simeone in pole

Il Napoli mette sul piatto Petagna e soldi in cambio di Belotti. Piatek l’altro nome nuovo, ma è ritenuto troppo caro così come Kouame. Juric ha il pallino di Lasagna

Toro, ora che fai?

Vagnati deve gestire una rosa di 44 giocatori con tanti esuberi che hanno poco mercato

La Stampa: Toro, un poker al Bologna riapre la corsa salvezza

L’allenatore Coppitelli: “Abbiamo ritrovato la serenità e questo ci aiuta”

La Repubblica: Verdi addio. Juric preferisce Vazquez

Al neo allenatore granata piace pure il trequartista Messias

La Gazzetta dello Sport: Singo va di corsa

La rivelazione del Toro si impone subito anche in Nazionale

Corriere Torino: Toro, Singo ha conquistato la sua Costa d’Avorio. E ora vede i Giochi di Tokyo