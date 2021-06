La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le voci su Belotti e la sua possibile partenza verso la Roma di Mourinho

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle voci che si sono inseguite ieri circa il possibile passaggio di Belotti alla Roma. Il Gallo, stanti le dichiarazioni di Cairo, non avrebbe ricevuto alcuna offerta.

Tuttosport: Summit per Messias e caso Belotti

Appuntamento Toro: il Crotone vuole soldi veri

Cairo: “Zero offerte dalla Roma: Gallo, fai un bell’Europeo”

Per il Toro, la proposta dei giallorossi (15 milioni più 3 di bonus) è una provocazione irricevibile. Ma il presidente non blinda il Gallo

La Stampa: Cairo respinge le avances della Roma su Belotti

CronacaQui: Belotti, la Roma in pressing. Ma Cairo: “Nessuna offerta”

Da Petagna a Piatek, intanto è caccia aperta al sostituto

La Gazzetta dello Sport: Nelle mani del gigante

Toro, il futuro è Milinkovic-Savic. Per il serbo, il rinnovo è alle porte

Corriere Torino: Toro, bivio Sirigu

Rinnovo del contratto o una nuova avventura: il club granata attende ancora la decisione del portiere della Nazionale. Ipotesi Roma