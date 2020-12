Torino, la rassegna stampa di oggi 6 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ennesima rimonta, il Toro perde anche il derby e la classifica è sempre peggiore

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia buttato al vento l’ennesima occasione di fare un salto in avanti in classifica e recuperare morale. Altra rimonta, perso anche il derby.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: La Juve strappa il cuore al Toro

Dopo un’ora granata, risorge l’anima Juve

“Soliti errori: basta!”

Rabbia Giampaolo. Il tecnico granata, pur non direttamente, tira le orecchie a Sirigu: “La percentuale tra occasioni subite e gol incassati resta purtroppo altissima”

La Repubblica: Giampaolo: “Partita persa per le virgole”

“La squadra è stata tosta, ma in un derby non si deve sbagliare un dettaglio”. Per il Toro, l’ennesima rimonta: già 19 punti sprecati così in campionato

La Gazzetta dello Sport: Juve, un derby di testa

Il Toro va avanti con Nkoulou. Mckennie e Bonucci gol in fotocopia, e rimonta all’89’