Torino, la rassegna stampa di oggi 7 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo ancora fuori pericolo, ma perdere contro l’Udinese potrebbe costare caro

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla del futuro di Marco Giampaolo alla guida della squadra: l’allenatore per ora non è in discussione, ma potrebbe diventarlo in caso di sconfitta con l’Udinese.

Tuttosport: Cairo: fiducia in Giampaolo

Crisi Toro: il patron per ora conferma il tecnico (e Vagnati)

Allenatore in bilico

La squadra lo segue, sabato il test verità

La Stampa: Toro, Cairo ha fede in Giampaolo. Ma ora è tempo di fare punti

La società continua a credere nel lavoro del tecnico e gli rinnova la fiducia anche dopo il derby. Sabato c’è l’Udinese: solo un fallimento aprirebbe una profonda riflessione sul futuro in panchina

La Repubblica: Per Giampaolo con l’Udinese l’ultima spiaggia

La Gazzetta dello Sport: Toro amaro

Troppe rimonte finali. Scossa Giampaolo, il tecnico reagisce

Corriere Torino: Toro, terapia d’urto

Imperdonabili cali di tensione. A Giampaolo il compito di entrare con efficacia nella testa dei suoi, elemento decisivo quanto il lavoro sul campo