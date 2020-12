Torino, la rassegna stampa di oggi 8 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le parole di Cairo che conferma Giampaolo e apre al rinnovo di Andrea Belotti

Tuttosport: “Belotti è il Toro: rinnoviamo!”

Cairo: “Giampaolo non si tocca”

Ansaldi, ennesimo ko. Millico riscompare

Nuovi problemi muscolari per l’argentino. Esami per lui e per il giovane attaccante

CronacaQui: Cairo conferma Giampaolo: “Ora i giocatori reagiscano”

Mentre i tifosi preparano la contestazione a squadra e società

La Repubblica: “Fiducia a Giampaolo e voglio prolungare il contratto a Belotti”

Cairo: “L’allenatore ha la mia fiducia perché il Toro gioca bene, ma basta rimonte. Singo? I giovani possono darci una bella spinta”

La Gazzetta dello Sport: Carica Cairo: “Ho piena fiducia in Giampaolo. Rinnovo Belotti? Presto parleremo”