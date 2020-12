Torino, la rassegna stampa di oggi 9 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: contestazione al Filadelfia, il racconto e le conseguenze. Giampaolo deve cambiare passo

Tuttosport: Toro, i tifosi sono stufi!

Stavolta al Filadelfia è contestazione vera a Cairo e la squadra

Baselli come un acquisto

Assente da più di sei mesi, domani torna in gruppo: sarà lui il regista di scorta?

La Stampa: Toro, confronto giocatori-ultrà: “Noi in B non ci vogliamo andare”

Petardi e fumogeni: in 300 contestano ai cancelli del Filadelfia

CronacaQui: Tifosi del Toro in rivolta: “Cairo ora devi vendere, e guai se andate in B…”

In trecento hanno manifestato davanti al Filadelfia

La Repubblica: Toro, al Filadelfia esplode la rabbia degli ultras

La Gazzetta dello Sport: Il rilancio di Nkoulou

Al centro del Toro c’è di nuovo lui. Il muro va rialzato

Corriere Torino: Cambio di passo

Adesso il Toro, per svoltare, ha bisogno che salgano di rendimento alcuni elementi chiave: su tutti Sirigu, Nkoulou, Linetty e Zaza