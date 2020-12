Torino, la rassegna stampa di oggi 4 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: avvicinamento al derby, oggi è giornata di vigilia. Giampaolo torna in panchina

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando per affrontare il derby: Giampaolo torna in panchina e intanto in attacco è stato scelto il partner di Belotti.

Tuttosport: “Siamo matti a discutere di Sirigu?”

Sorrentino difende il portiere

Zaza scalpita e prenota il gol più importante. Verdi ancora ko

In attacco deciso il compagno di Belotti

La Stampa: Il derby della svolta

La Juve vuole avvicinarsi alla vetta, il Toro cerca serenità. In passato, solo un incrocio con un rendimento peggiore

CronacaQui: Giampaolo torna al Fila ma perde Verdi. E il maestro Pirlo punta tutto su Dybala

La Repubblica: Ferrante: “Il Torino non lasci isolato Belotti. Solo così può vincere”

La Gazzetta dello Sport: Esterno derby

Singo fenomeno: si è preso il Toro in trenta giorni

Corriere Torino: “Elettroshock Toro”

Asta: “Vincere cancellerebbe tutto. E alla Juve non basterà la normalità”